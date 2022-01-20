Mersin Tarsus'ta taşımalı eğitime kar engeli - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin Tarsus'ta taşımalı eğitime kar engeli

Mersin Tarsus'ta taşımalı eğitime kar engeli
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapılan bazı okullarda bugün eğitime ara verildi.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapılan bazı okullarda bugün eğitime ara verildi.

Tarsus Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçenin yüksek kesimindeki Çamalan Şehit Burhan Yıldırım, Ömer Cırık, Şehit İsrafil Işık, Zekeriya Çayan ve Gülek Atatürk ilk ve ortaokulları ile Gülek İbrahim Günay Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde bugün taşımalı eğitime ara verildiği belirtildi.

Kararın, öğrencilerin ve eğitmenlerin güvenliği için alındığı kaydedildi.

Kar yağışı nedeniyle Erdemli ilçesindeki 9 okulda, Silifke ilçesinde de 3 okulda dün ve bugün eğitime ara verilmişti.

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri

Anadolu Lisesi, Tarsus, Mersin, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title