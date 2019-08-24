MERSİN Tarsus'ta orman yangını

MERSİN Tarsus'ta orman yangını

Tarsus'ta orman yangınıMersin'in Tarsus ilçesindeki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

24.08.2019 18:08
MERSİN Tarsus'ta orman yangını

Tarsus'ta orman yangını

Mersin'in Tarsus ilçesindeki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, karadan ve havadan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Tarsus'a bağlı Boğazpınar Mahallesi'nin Öküzini mevkisindeki ormanlıkta, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla orman ekipleri, harekete geçti. Bölgeye 3 arazöz ve 2 helikopter ile sevk edilen ekipler, yangına müdahaleye başladı. Alevler, karadan ve havadan yapılan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

MERSİN Tarsus'ta orman yangını
Kaynak: DHA
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