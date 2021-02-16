Mersin Tarsus'ta kaza mı oldu? Tarsus kazasında kaç yaralı var?
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Mersin Tarsus'ta kaza mı oldu? Tarsus kazasında kaç yaralı var?

16.02.2021 05:30 | Son Güncelleme: 16.02.2021 05:35
Mersin Tarsus'ta kaza mı oldu? Tarsus kazasında kaç yaralı var?

15 Şubat günü Adana istikametinde seyir halinde olan kamyonet kaza geçirdi. Mersin Tarsus'ta kaza mı oldu? Tarsus kazasında kaç yaralı var?

15 Şubat Pazartesi günü sabah saatlerinde TEM otoyolunda direksiyonun hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kamyonet yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Mersin Tarsus'da kaza mı oldu? Tarsus kazasında kaç yaralı var?

MERSİN TARSUS'TA KAZA MI OLDU?

Mersin'den Adana'ya seyahat halinde olan 74 AB 023 plakalı kamyonet, Yavuz Said T. idaresindeyken TEM otoyolu Tarsus -Adana istikameti Doğan Tesisleri'nde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı.

TARSUS KAZASINDA KAÇ YARALI VAR?

Kaza sonucunda yolcu Suat T. ve şoför Yavuz Said T. yaralandı. Alınan bilgilere göre, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldılaranSuat T. ve şoför Yavuz Said T.'nin durumlarının iyi olduğu sonucu öğrenildi. Olan kaza ile ilgili soruşturma devam etmekte.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 05:35:05. #1.15#
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