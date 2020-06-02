MERSİN Tarsus'ta kahvehane ve eğlence yerlerine maske ile dezenfektan dağıtıldı Tarsus'ta kahvehane ve eğlence yerlerine maske ile dezenfektan dağıtıldıMERSİN'in Tarsus ilçesinde kapılarını açan kahve ve eğlence yerlerine 17 bin maske ile 250 litre el dezenfektanı dağıtıldı.

Tarsus'ta kahvehane ve eğlence yerlerine maske ile dezenfektan dağıtıldı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kapılarını açan kahve ve eğlence yerlerine 17 bin maske ile 250 litre el dezenfektanı dağıtıldı.

Tarsus Belediyesi, Tarsus Kahveciler ve Eğlence Yerleri Odası'na bağlı 620 işyerine verilmek üzere 17 bin maske ile 250 litre el dezenfektanı teslim etti.

Kahveciler ve Eğlence Yerleri Odası Başkanı Halil Şekerci'yi ziyaret eden Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, esnafın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Salgın riskine karşı daha önce alınan tedbirlere uyulmaya devam edilmesinin toplum sağlığı açısından, kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu bildiren Başkan Bozdoğan, Biz belediye olarak bundan önceki süreçte koranavirüse karşı nasıl mücadele verip halkımızın ve esnaflarımızın yanında olduysak, normalleşme sürecinde de aynı şekilde yanlarında olacağız dedi.

Odalarına bağlı 620 işyerine verilmek üzere 17 bin maske ile 250 litre el dezenfektanı teslim alan, Tarsus Kahveciler ve Eğlence Yerleri Odası Başkanı Halil Şekerci ise Normalleşme süreci başladı, üyelerimiz iş yerlerini açacaklar. İnsanların bir araya geleceği işyerlerimizde maske ve dezenfektan ihtiyacımız karşılandı. Bu duyarlı davranışı için üyelerim adına belediyeye teşekkürlerimi sunuyorum diye konuştu.

Kaynak: DHA