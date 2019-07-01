MERSİN Tarsus'ta hortum korkuttu

MERSİN Tarsus'ta hortum korkuttu

Tarsus'ta hortum korkuttuMersin'in Tarsus ilçesinde oluşan hortum, cep telefonu ile görüntülendi.

Tarsus'ta hortum korkuttu
Mersin'in Tarsus ilçesinde oluşan hortum, cep telefonu ile görüntülendi.
İlçeye bağlı Tozkoparan Zahit Mahallesi'nde öğlen saatlerinde açık havada aniden görülen hortum, görenleri şaşkına çevirdi. Bir inşaat alanında işçilerin öğlen molası sırasında cep telefonu ile kayda aldığı görüntülerde hortumun etkisini giderek artırdığı, önüne geleni de alıp götürdüğü görüldü.

Kaynak: DHA
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