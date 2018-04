Mersin Tarsus'ta Gizemli Kazı Çilesi Bitmedi

Tarsus'ta gizemli kazı çilesi bitmedi

Mersin'in Tarsus ilçesindeki 82 Evler Mahallesi'nde gizemli kazının yapıldığı yerde daha önceden başlayan çökmeler artarak devam ediyor.

13 Kasım 2016 tarihinde Özel Harekat Polislerinin koruması eşliğinde başlayan kazı kapsamında açılan sondaj kuyularına geri doldurulan toprağın yağışlara bağlı olarak oturmasıyla birlikte çökmeler hat safhaya ulaştı. Zeminin yerleşmesi nedeniyle evlerinde ve iş yerlerinde çatlaklar oluştuğuna dikkat çeken vatandaşlar zor durumda kaldı. Ortaya atılan dedikodular ve çeşitli rivayetler sonucu kazı yurt içinde ve yurt dışında milyonlarca kişinin merakını çekmişti. Kazı çalışmaları yürütülürken 3 Kasım 2017 günü aniden kazının sonlandırıldığı açıklanırken alana giremeyen gazeteciler gizemli alanda yapılan çalışmaları yerinde görüntülemiş, sondaj yapılan çukurlar toprakla doldurulmuştu. Kazının bitmesinin ardından çevrede bulunan evlerde yer yer çökmeler meydana gelmiş ve vatandaşlar bu konudaki korku ve şikayetlerini dile getirmişlerdi. Aradan yaklaşık 6 ay geçmesine rağmen sorun bir türlü aşılamadı ve çökmeler devam etti. Toprakla doldurulan üç sondaj çukuru ve yolda çökmeler yaşanırken evlerdeki ve çevre iş yerlerindeki çatlaklar daha da derinleşti. Evi kazıda zarar gören Salim Önalanlar (80), kazının bitmesine rağmen her yağmur yağdığında uykularının kaçtığını ifade ederek, İşte son durum bu, yağmur yağdıkça evde yatmaya korkuyoruz. Yağmur yağdığı her an tehlikeli oluyor. Yağmur yağdıkça zemin çöküyor. Kimse ilgilenmiyor dedi.