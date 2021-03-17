MERSİN Tarsus'ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi
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MERSİN Tarsus'ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi

17.03.2021 08:43 | Son Güncelleme: 17.03.2021 08:48

Tarsus'ta fırtına hayatı olumsuz etkilediMERSİN'in Tarsus ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle devrilen ağaç ve binadan kopan inşaat malzemesi otomobillere zarar verdi.

Tarsus'ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle devrilen ağaç ve binadan kopan inşaat malzemesi otomobillere zarar verdi.

Tarsus ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Duatepe Mahallesi'nde park halindeki bir aracın üzerine ağaç devrildi. Anıt Mahallesi'nde ise aracın üzerine binadan inşaat malzemesi düştü. Olaylarda kimse yaralanmazken, araçlarda küçük çaplı hasar oluştu.

Fırtınanın etkili olduğu bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.

MERSİN Tarsus'ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi
MERSİN Tarsus'ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi
MERSİN Tarsus'ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi
MERSİN Tarsus'ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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