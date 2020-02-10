Mersin tarsus'ta çöp ev, belediye ekipleri tarafından temizlendi
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Mersin tarsus'ta çöp ev, belediye ekipleri tarafından temizlendi

Tarsus'ta çöp ev, belediye ekipleri tarafından temizlendiMERSİN'in Tarsus ilçesindeki Atalar Mahallesi'nde çevreye yayılan kötü kokular üzerine çöp biriktirilen bir evde temizlik çalışması yapıldı.

10.02.2020 18:07 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:09
Mersin tarsus'ta çöp ev, belediye ekipleri tarafından temizlendi

'ta çöp ev, belediye ekipleri tarafından temizlendi

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki Atalar Mahallesi'nde çevreye yayılan kötü kokular üzerine çöp biriktirilen bir evde temizlik çalışması yapıldı. Vatandaşların kötü koku üzerine ihbarda bulunduğu Atalar Mahallesi'ndeki bir ev, çevreyi rahatsız ettiği ve pis kokulara neden olduğu gerekçesiyle ekipler tarafından temizlendi. Ekipler, evdeki çöpleri boşalttı. 1 kamyon dolusu çöp çıkaran ekipler, evden çıkanları temizlik işleri müdürlüğü aktarma istasyonuna götürerek imha etti.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Mersin tarsus'ta çöp ev, belediye ekipleri tarafından temizlendi
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