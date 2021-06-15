MERSİN TARSUS'TA BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI
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MERSİN TARSUS'TA BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay ilçeye bağlı Öğretmenler Mahallesi 2901 sokakta meydana geldi. Kafede karşılaşan M.C.K. (16) ile N.G. (17) burada henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Kafe dışına çıkan gençler kavgaya tutuştu. M.C.K. ile N.G. üzerlerinde bulundurdukları bıçaklarla birbirilerine rastgele sallamaya başladı. M.C.K. göbek üzerinde N.G. sırtından bıçaklandı. Kanlar içinde kalan M.C.K. ile N.G., 200 metre ileride bulunan Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MERSİN TARSUS'TA BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI
MERSİN TARSUS'TA BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI
MERSİN TARSUS'TA BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI
MERSİN TARSUS'TA BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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MERSİN TARSUS'TA BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI - Haberler
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