MERSİN Tarsus'ta berber, kuaför ve güzellik salonlarına hijyen setiTarsus'ta berber, kuaför ve...
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MERSİN Tarsus'ta berber, kuaför ve güzellik salonlarına hijyen setiTarsus'ta berber, kuaför ve...

MERSİN Tarsus'ta berber, kuaför ve güzellik salonlarına hijyen setiTarsus'ta berber, kuaför ve...
06.05.2020 17:03 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:08

Tarsus'ta berber, kuaför ve güzellik salonlarına hijyen setiMERSİN'in Tarsus ilçesinde, belediye tarafından berberler ve kuaförler ile güzellik salonlarına hijyen seti dağıtılıyor.

Tarsus'ta berber, kuaför ve güzellik salonlarına hijyen seti

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, belediye tarafından berberler ve kuaförler ile güzellik salonlarına hijyen seti dağıtılıyor.

Koronavirüs (Covit-19) salgını tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge doğrultusunda yaklaşık 1,5 ay önce işyerlerini kapatarak faaliyetlerine ara veren berberler, kuaförler ve güzellik salonlarının işletmecileri, müşterilerine 11 Mayıs'tan itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak. Açılışın ardından aktif şekilde vatandaşlara hizmet verecek olan işletmelerin dezenfeksiyon işlemlerine Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlandı.

Vatandaşlara hizmet verecek olan berber, kuaför ve güzellik salonlarına dağılmak üzere koruyucu önlük, maske ve dezenfektandan oluşan 625 adet hijyen seti, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan tarafından Berberler ve Kuaförler Odası'na teslim edildi.

Başkan Bozdoğan, bu süreçte vatandaşlara hizmet edecek berberler ve kuaförler ile güzellik salonlarına ürün desteğinde bulunmayı sürdüreceklerini söyledi. Tarsus'ta faaliyet gösteren 625 berber, kuaför ve güzellik salonunu dezenfekte edeceklerini ifade eden Başkan Bozdoğan, en kısa sürede yüz koruyucu siperlik maske temin ederek, oda üyelerine dağıtılmasını sağlayacaklarını dile getirdi.

Başkan Bozdoğan'a üyelerini düşünerek hijyen seti hazırlattığı için teşekkür eden Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Tarsus Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Alper Deniz, "Bu zor süreçte yanımızda olmanız bizi onurlandırdı ve gururlandırdı üyelerimiz adına size şükranlarımı sunuyorum" dedi.

MERSİN Tarsus'ta berber, kuaför ve güzellik salonlarına hijyen setiTarsus'ta berber, kuaför ve...

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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