MERSİN Tarsus'ta 30 ton saman kül oldu
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MERSİN Tarsus'ta 30 ton saman kül oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tarsus'ta 30 ton saman kül olduMERSİN'in Tarsus ilçesinde bir çiftlikte henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 30 ton saman kül oldu.

Tarsus'ta 30 ton saman kül oldu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir çiftlikte henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 30 ton saman kül oldu.

İlçeye bağlı Yenice Mahallesi'nde Mustafa E.'ye ait hayvan çiftliğinde istiflenen samanların bulunduğu bölümde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çiftçik çalışanları durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, 30 ton samanın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERSİN Tarsus'ta 30 ton saman kül oldu
MERSİN Tarsus'ta 30 ton saman kül oldu
MERSİN Tarsus'ta 30 ton saman kül oldu
MERSİN Tarsus'ta 30 ton saman kül oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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