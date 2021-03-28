Son dakika haberi... Tarsus'ta çıkan yangında 30 ton saman kül oldu
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Son dakika haberi... Tarsus'ta çıkan yangında 30 ton saman kül oldu

Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre MERSİN'in Tarsus ilçesinde, bir çiftlikte çıkan yangında yaklaşık 30 ton saman kül oldu.

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MERSİN'in Tarsus ilçesinde, bir çiftlikte çıkan yangında yaklaşık 30 ton saman kül oldu.

Yangın, öğleden sonra ilçeye bağlı Yenice Mahallesi'nde Mustafa E.'ye ait hayvan çiftliğinde çıktı. İstiflenen samanların bulunduğu bölümde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören çiftlik çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın kısa sürede büyürken, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu. Yangın kontrol altına alınırken, yapılan incelemede yaklaşık 30 ton samanın kül olduğu belirlendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberi... Tarsus'ta çıkan yangında 30 ton saman kül oldu
Son dakika haberi... Tarsus'ta çıkan yangında 30 ton saman kül oldu
Son dakika haberi... Tarsus'ta çıkan yangında 30 ton saman kül oldu
Son dakika haberi... Tarsus'ta çıkan yangında 30 ton saman kül oldu
Son dakika haberi... Tarsus'ta çıkan yangında 30 ton saman kül oldu
Son dakika haberi... Tarsus'ta çıkan yangında 30 ton saman kül oldu
Son dakika haberi... Tarsus'ta çıkan yangında 30 ton saman kül oldu
Son dakika haberi... Tarsus'ta çıkan yangında 30 ton saman kül oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

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