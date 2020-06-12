MERSİN Tarsus'ta 3 kişi uçuruma yuvarlanan otomobilden yaralı olarak kurtuldu
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MERSİN Tarsus'ta 3 kişi uçuruma yuvarlanan otomobilden yaralı olarak kurtuldu

Tarsus'ta 3 kişi uçuruma yuvarlanan otomobilden yaralı olarak kurtulduMERSİN'in Tarsus ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dağlık bölgede kontrolden çıkarak uçuruma düşen otomobilde yaralanan 3 kişi itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından halatlarla kurtarıldı.

12.06.2020 13:48 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:56

Tarsus'ta 3 kişi uçuruma yuvarlanan otomobilden yaralı olarak kurtuldu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dağlık bölgede kontrolden çıkarak uçuruma düşen otomobilde yaralanan 3 kişi itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından halatlarla kurtarıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçedeki Pirömerli Mahallesi Attıran Çeşme Mevkii'nde meydana geldi. D.K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 33 PS 747 plakalı otomobil dağlık alandan uçuruma düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan 3 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Otomobilde sıkışan D.K., E.K. ve İ.K., itfaiye ekipleri tarafından halatlarla 100 metrelik uçurumdan yukarıya çekilerek kurtarıldı. Ambulansa alınan yaralılar tedavi için Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

MERSİN Tarsus'ta 3 kişi uçuruma yuvarlanan otomobilden yaralı olarak kurtuldu

Kaynak: DHA

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