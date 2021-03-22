Son dakika haber | Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

22.03.2021 12:03 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:24

Son dakika gelişmesine göre MERSİN'in Tarsus ilçesinde siteye giren 2 kişinin, bir dakika içinde kapı önündeki motosikleti çalıp, kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde siteye giren 2 kişinin, bir dakika içinde kapı önündeki motosikleti çalıp, kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Bağlar Mahallesi 0477 Sokak'taki Eczacılar Sitesi'nde meydana geldi. Siteye giren 2 kişi, bir dakika içinde kapı önünde duran motosikleti çalıp, kaçtı. Burak T., yaklaşık 10 bin TL değerinde olan motosikletini, sabah kalktığında, bıraktığı yerde bulamayınca güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Motosikletinin çalındığını gören Burak T., durumu polise bildirerek, şikayetçi oldu.Daha önce de farklı tarihlerde aynı sitede hırsızlık olaylarının yaşandığı belirtilirken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Son dakika haber | Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
Son dakika haber | Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
Son dakika haber | Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
Son dakika haber | Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
Son dakika haber | Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
Son dakika haber | Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
Son dakika haber | Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
Son dakika haber | Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
Son dakika haber | Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Pervin Buldan Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Hülya Avşar Rasim Öztekin Birkan Sokullu
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Hatay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 12:25:02. #1.16#
title