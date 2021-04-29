Mersin-Tarsus OSB müteşebbis heyeti toplantısı yapıldı

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) müteşebbis heyeti toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında yapıldı.

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) müteşebbis heyeti toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, MTSOB hizmet binasında gerçekleşen toplantıya, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ile müteşebbis heyet üyeleri katıldı.

Katılımcılar, gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, alınan kararlara ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci