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Mersin-Tarsus OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı gerçekleştirildi

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Müteşebbis Heyet Temmuz Ayı Toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.

Mersin-Tarsus OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı gerçekleştirildi
29.07.2020 14:01 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:57

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Müteşebbis Heyet Temmuz Ayı Toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.

MTOSB hizmet binasındaki toplantıya, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdağan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, MTOSB Başkanı Sabri Tekli ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı. Daha önceki toplantılarda alınan kararlarla ilgili bilgi verilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Vali Su daha sonra MTOSB içerisinde yapımı devam eden Türkiye'nin 3. Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi olma özelliğini taşıyacak olan 'Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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