Mersin-Tarsus OSB mayıs ayı olağan toplantısı yapıldı
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Mersin-Tarsus OSB mayıs ayı olağan toplantısı yapıldı

Mersin-Tarsus OSB mayıs ayı olağan toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyeti mayıs ayı olağan toplantısı yapıldı.

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyeti mayıs ayı olağan toplantısı yapıldı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığında OSB binasında gerçekleştirilen toplantıya,Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ruhi Koçak, Tarsus OSB yönetim kurulu üyeleri Murat Kaya ve Ayhan Terban katıldı.

Toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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