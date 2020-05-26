MERSİN Tarsus Doğa Parkı sakinlerine 'buzlu meyve' serinliği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MERSİN Tarsus Doğa Parkı sakinlerine 'buzlu meyve' serinliği

Tarsus Doğa Parkı sakinlerine 'buzlu meyve' serinliğiMERSİN'in Tarsus ilçesinde, sıcaklıkların artmasıyla 83 türden 1706 hayvanın bulunduğu Doğa Parkı'nın sakinleri, buzlu meyve ve yağmurlama yöntemi ile serinletiliyor.

26.05.2020 17:35 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:42

Tarsus Doğa Parkı sakinlerine 'buzlu meyve' serinliği

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sıcaklıkların artmasıyla 83 türden 1706 hayvanın bulunduğu Doğa Parkı'nın sakinleri, buzlu meyve ve yağmurlama yöntemi ile serinletiliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Başkanlığı'na bağlı Tarsus Doğa Parkı'nın sakinleri için sıcaklıklar yükselince ekipler hareket geçirdi. Ekipler, 83 türden 1706 hayvanın bulunduğu Tarsus Doğa Parkı'nın sıcaktan etkilenen sakinleri için çeşitli tedbirler aldı. Görevliler, hayvanları yağmurlama ve buzlu meyveler ile serinletmeye başladı. Hayvanların yaşadığı bölümlerde yer alan yapay dere, havuz ve şelaleler ile de serinlemeleri sağlandı. Havuz bulunan bölümlerde ise su sıcaklığın düşürülmesi amacıyla buz takviyeleri yapıldı. Özellikle ayıların yer aldığı havuzların içine hem buz takviye edildi hem de yaşam alanlarına buzlu meyveler konuldu. Tüm bunların yanı sıra bakıcılar da zaman zaman hortumla banyo yaptıraraki hayvanları serinletiyor.

Öte yandan yaklaşık 140 gün önce doğan ve 'Fıstık' ile 'Doğa' isimleri verilen bozayılar, her geçen gün büyüyor. Doğdukları aya göre havanın biraz daha ısınmasıyla sıcaklayan 'Fıstık' ve 'Doğa', yaşam alanlarında bulunan havuzda serinliyor.

Bakıcılar, lemurlar için de özenle hazırladıkları özel buzlu karışımları yaşam alanlarına bırakıyor. Sosyal ve meraklı olan lemurların daha çok muz ve marul yediği belirtildi.

MERSİN Tarsus Doğa Parkı sakinlerine 'buzlu meyve' serinliği

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler Haber
Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Haber
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı Haber
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı Haber
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı
Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı
FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi
FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi
ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı
ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı
Vicdansız adam, yakaladığı kediyi sopa ile öldüresiye dövdü
Vicdansız adam, yakaladığı kediyi sopa ile öldüresiye dövdü
DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü
DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti
Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle...
Hollanda basını, Sneijder'in Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak döneceğini yazdı
Hollanda basını, Sneijder'in Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak döneceğini yazdı
Van halkı, sorumsuzca kurulan taziye çadırının bedelini ağır ödüyor
Van halkı, sorumsuzca kurulan taziye çadırının bedelini ağır ödüyor
Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı
Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı
Kendisine cinsel içerikli mesaj atan şahsı, sevgilisiyle beraber döverek öldürmüştü! Mahkeme, tahliye taleplerini reddetti
Kendisine cinsel içerikli mesaj atan şahsı, sevgilisiyle beraber döverek öldürmüştü! Mahkeme, tahliye...
'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım
"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım
62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi
62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Andre Drummond, gittiği restoranda 164 dolarlık hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı
Andre Drummond, gittiği restoranda 164 dolarlık hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı
Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor
Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Bülent Kuşoğlu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Hatice Çarpar Yeliz Yeşilmen Kenan İmirzalıoğlu
Spor Fatih Terim Metin Oktay Kenan Sofuoğlu Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Bursa Futbol Twitter
Şu an buradasınız: MERSİN Tarsus Doğa Parkı sakinlerine 'buzlu meyve' serinliği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 17:43:28. #1.15#
title