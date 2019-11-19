Mersin tarsus'a 700 milyon tl işlem hacmi kazandıracak yatırım

19.11.2019 20:30 | Son Güncelleme: 19.11.2019 20:36

Tarsus'a 700 milyon TL işlem hacmi kazandıracak yatırım

Mersin'in Tarsus ilçesinde Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, yeni sezonda üreticinin ve tarım sektörünün hizmetine girecek lisanslı depoların, Tarsus'a yıllık 600-700 milyon TL'lik bir işlem hacmi kazandıracağını söyledi.

Başkan Murat Kaya, geçtiğimiz Ağustos ayı başında borsa yerleşkesinde yapımına başlayan lisanslı depolarda incelemelerde bulunarak, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. İnşaat alanındaki inceleme sonrasında açıklamalarda bulunan Borsa Başkanı Murat Kaya, lisanslı depoların çok önemli bir ekonomik yatırım olduğunun altını çizerek, "Geçtiğimiz yıl Borsa Meclisi olarak aldığımız kararla tek kurucu ortak olarak Tarsus Ticaret Borsası Lisanslı Depoculuk A.Ş.'yi kurmuştuk. Bu yılın Ağustos ayı başında başlayan lisanslı depo inşaatımızı muhtemelen Şubat 2020 tarihinde tamamlamayı hedefliyoruz. Yeni sezonda üreticilerimizin ve tarım sektörünün hizmetine girecek depolarımızla birlikte Tarsus'a yıllık 600-700 milyon liralık bir işlem hacmi kazandıracağız? dedi.

şlenmiş tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda ticari amaçla muhafaza edilmesini sağlayan Lisanslı Depoculuk sisteminin, Türkiye'de genişlemesini sürdürdüğünü hatırlatan Borsa Başkanı Murat Kaya, 'Sayıları günden güne artan Lisanslı Depoculuk sistemi ile ilgili olarak Tarsus Ticaret Borsası olarak bizlerde 40 bin ton kapasiteli yeni bir yatırım yaptık. Lisanslı Depoculuk sistemi hem üretici, hem de tüccarlar için birçok avantajı barındırıyor. Depolara ürün koyan üreticiler, aldıkları ürün senetleri karşılığında ürün bedelinin yüzde 75'i kadar olmak üzere 9 ay faizsiz kredi kullanabiliyor ve bazı depolama, nakliye desteklerinden de yararlanabiliyorlar. Bu sistem size ayrıca tarım ürünleri ticaretinin herkesçe kabul gören standartlar taşıyan ürünler üzerinden yapılmasını olanak vererek, güvenli bir piyasanın oluşturulmasına zemin sağlayarak rekabet şartlarını eşitleme ve özel sektörün katılımını artırma şansı da veriyor' ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA