Mersin'ta plastik yüklü tırda yangın

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki plastik yüklü tırda çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Tarık A. idaresindeki 73 DK 067 plakalı tırın dorsesinde Pozantı istikametinde yangın çıktı.

Aracı durduran sürücü, itfaiyeden yardım istedi.

Tarsus itfaiyesince söndürülen tırda hasar oluştu.

Kaynak: AA