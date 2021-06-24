MERSİN SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYONDA 16 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

MERSİN'de 'yağma, silahlı tehdit, tefecilik ve uyuşturucu madde ticareti' suçlarını işleyen örgüte yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN'de 'yağma, silahlı tehdit, tefecilik ve uyuşturucu madde ticareti' suçlarını işleyen örgüte yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yağma, silahlı tehdit, tefecilik ve uyuşturucu madde ticareti suçlarını işledikleri tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 4 tabanca,1 av tüfeği, 161 tabanca fişeği, 5 av kartuşu, 19 gram esrar, 24 kırmızı reçeteye tabi uyuşturucu hap, 1 kelepçe, 1 adet laptop, 24 bin TL para ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı