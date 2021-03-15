MERSİN Su kanalında ceset bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

MERSİN Su kanalında ceset bulundu

15.03.2021 16:06 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:12

Su kanalında ceset bulunduMERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde su kanalında çürümeye başladığı belirlenen erkek cesedi bulundu.

Su kanalında ceset bulundu

MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde su kanalında çürümeye başladığı belirlenen erkek cesedi bulundu.

Merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'ndeki bir su kanalında ceset olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Ekipler, aylardır su kanalında olduğu çürümeye yüz tutan cesedin erkeğe ait olduğunu belirledi. İncelemenin ardından ceset, kimlik tespit ive ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

MERSİN Su kanalında ceset bulundu
MERSİN Su kanalında ceset bulundu
MERSİN Su kanalında ceset bulundu
MERSİN Su kanalında ceset bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ayşe Keşir Fuat Oktay Pervin Buldan Ekrem İmamoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Acun Ilıcalı Pelin Öztekin
Spor Hakan Kutlu Bülent Uygun Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MERSİN Su kanalında ceset bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 16:16:39. #1.14#
title