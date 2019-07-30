MERSİN SOKAK HAYVANLARI İÇİN SU VE MAMA

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sokak hayvanları için hayata geçirilen 'Bir Kap Yemek, Bir Kap Su' projesi kapsamında parklara suluk ve mama kapları yerleştirildi.

Sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için hareket geçen belediye, Hayvan Hakları Destek Platformu, Doğayı ve Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği ile Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu, 'Bir Kap Yemek, Bir Kap Su' projesini başlattı. Çalışma kapsamında hazırlanan su ve mama kapları, ilçenin çeşitli noktalarındaki parklara konuşlandırıldı. Kapların kontrolleri, belediyeye bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile barınak ekipleri tarafından her gün rutin olarak gerçekleştirilecek. Hayvanların sıcak yaz günlerinde yemek ve su bulmakta zorlandıklarını belirten Belediye Başkan Dr. Haluk Bozdoğan, Hayvan dostu belediyecilik anlayışı kapsamında minik dostlarımızı koruyup, kollamak sorumluluğumuzdur. Özellikle bunaltıcı sıcakların etkili olduğu bu günlerde sokak canlılarımıza yardım etmek insani görevimizdir. Güzel ilçemizin her köşesine su ve mama kaplarını yerleştirmeye devam edeceğiz. Halkımızın da kapılarının önüne bırakacağı bir kap yemek ve bir kap su ile sevimli dostlarımızın yaşama tutunmalarına katkıda bulunabilir dedi.

Kaynak: DHA