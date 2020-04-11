MERSİN Sokak hayvanları için birçok noktaya mama ve su bırakıldı Sokak hayvanları için birçok noktaya mama ve su bırakıldıMERSİN'de ekipler tarafından kedi ve köpek besleme odakları ile uygun gördükleri noktalara mama ve su bırakıldı.

Sokak hayvanları için birçok noktaya mama ve su bırakıldı

MERSİN'de ekipler tarafından kedi ve köpek besleme odakları ile uygun gördükleri noktalara mama ve su bırakıldı. Ekipler ayrıca kentin farklı noktalarında ve sahil kenarında kuşların aç kalmaması için de yem ve su bıraktı.

7 ekiple 4 merkez ilçede dağıtım yapan Büyükşehir Belediyesi, 9 ilçenin koordinasyon birimlerine gönderdiği mamalarla da bütün ilçelerde yaşayan sokak hayvanlarına ulaşıyor. Büyükşehir, Tarsus, Silifke ve Bozyazı'da bulunan 500'er hayvan kapasiteli bakımevlerine de gerekli mama takviyesinde bulundu. Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde görevlerinin başında bulunan ekip, yaralı hayvanların bakımına devam ederken, ihbarlar sonucu gelecek dostları da yalnız bırakmayacak.

Hem koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde, hem de 2 günlük sokağa çıkma yasağı döneminde bütün ekiple birlikte görevlerinin başında olduklarını ifade eden Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Veteriner Hekim Mehmet Cücük, 4 merkez ilçe dışında 9 ilçenin koordinasyon birimlerine ve 3 bakımevine gerekli mama takviyesinde bulunulduğunu vurguladı. Cücük, 'Şuan 7 tane aracımıza gerekli mama takviyesini yaptık. 4 merkez ilçemize gerekli mama dağıtımını yapıyorlar. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Sokaktaki canlarımız dağıtacağımız mamalarla beslenecektir. Ayrıca şuan 7 teknik personelimiz bakımevimizde görevinin başında. Gerek hasta,gerekse ihbarlar sonucu gelecek olan yaralı dostlarımıza gereken müdahaleyi yapmak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Siz merak etmeyin. Siz evden çıkmayın, can dostlarımız bize emanet' dedi.

Bulundukları sokak ve mevkideki can dostlar için mama talep etmek isteyen veya yaralı hayvan ihbarı yapmak isteyen vatandaşlar, Kriz Merkezi'nin iletişim numarasına 7 gün 24 saat ulaşım sağlayabilecek.

Kaynak: DHA