MERSİN Sokağa çıkma yasağına uymayanlara para cezası kesildi
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MERSİN Sokağa çıkma yasağına uymayanlara para cezası kesildi

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara para cezası kesildiMERSİN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması' kapsamında, sokağa çıkmaları yasak olan yaş gruplarındaki 6 kişiye toplam 2 bin 325 TL para cezası kesti.

18.04.2020 17:12 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:15
MERSİN Sokağa çıkma yasağına uymayanlara para cezası kesildi

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara para cezası kesildi

MERSİN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması' kapsamında, sokağa çıkmaları yasak olan yaş gruplarındaki 6 kişiye toplam 2 bin 325 TL para cezası kesti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün 15.00-24.00 saatleri arasında, 250 personelin katılımı ile uygulama gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında bin 880 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı. Sokağa çıkmaları yasak olan 20 yaş altı 5, 65 yaş üstü 1 kişiye ise toplam 2 bin 325 TL para cezası kesildi.

262 iş yerini denetleyen ekipler, 1 işletmeye belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle 789 TL idari para cezası uyguladı.

1737 aracın kontrol edildiği denetimde, 3'ü toplu taşıma, 2'si taksi 39 araca toplam 22 bin TL ceza kesildi.

MERSİN Sokağa çıkma yasağına uymayanlara para cezası kesildi

Kaynak: DHA

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