Mersin, sivrisinekleri "lepistes balıklarıyla" yenecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mersin, sivrisinekleri "lepistes balıklarıyla" yenecek

Mersin, sivrisinekleri "lepistes balıklarıyla" yenecek -Mersin Büyükşehir Belediyesi, sivrisinekle mücadeleyi lepistes balıklarıyla yapacak.

22.05.2020 09:22 | Son Güncelleme: 22.05.2020 09:27

Mersin, sivrisinekleri "lepistes balıklarıyla" yenecek

-Mersin Büyükşehir Belediyesi, sivrisinekle mücadeleyi lepistes balıklarıyla yapacak. Sulama havuzlarına bırakılacak lepistes balıklarının sivrisinek larvalarıyla beslenmesine dayanan bu biyolojik mücadele Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor

-Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, merkez Mezitli ilçesinde bir sulama havuzuna ilk balıkları bırakarak biyolojik mücadeleyi başlattı

MERSİN - Mersin, sivrisinekleri daha larva halindeyken lepistes balıklarıyla yok edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sulama havuzlarına bırakılacak lepistes balıklarının sivrisinek larvalarıyla beslenmesine dayanan biyolojik mücadeleyi hayata geçirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, merkez Mezitli ilçesinde bir sulama havuzuna ilk balıkları bırakarak larvalarla biyolojik mücadeleyi başlattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sivrisinek mücadelesinde lepistes balıklarının kullanılacağı bir projeyi hayata geçirdi. Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan proje, sulama havuzlarına bırakılacak lepistes balıklarının, sivrisinek larvalarıyla beslenerek büyümelerinin önüne geçmesini içeriyor. Avrupa Birliğine de sunulan proje, kimyasal kullanımının önüne geçmesi dolayısıyla çevreci olması açısından da dikkat çekiyor.

Başkan Seçer, ilk balıkları sulama havuzuna bırakarak mücadeleyi başlattı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, merkez Mezitli ilçesinde tarım alanlarının yoğun olarak yer aldığı Eskiköy Caddesi üzerinde bulunan bir sulama havuzunda projeyi başlattı. Başkan Seçer, bir üreticiye ait olan sulama havuzuna iki poşet lepistes balığı bırakırken, balıkların hemen havuzdaki larvaları yemeye başlamaları dikkat çekti.

"Pilot çalışmada, hiçbir kimyasal kullanmadan sivrisinekle mücadelede başarılı olduk"

Başkan Seçer, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyle ilgili bilgi verdi. Daha önce projenin pilot çalışmasını yaptıklarını belirten Seçer, "Geçtiğimiz yıl 4 ayrı sulama havuzunda bir yıl boyunca bu balıkları takip ettik. Gerçekten başarılı bir sonuç alındı. Balıkların sivrisinek larvalarını yediklerini, onunla beslendiklerini gördük ve hiçbir kimyasal kullanmadan orada sivrisinekle mücadelede başarılı olduk. Çünkü lepistes balıkları bu görevi yerine getirdi. Şimdi bunu yaygınlaştırmak istiyoruz" dedi.

"Çevreyi kirletmekten ve milyonlarca lira değerinde kimyasal kullanmaktan kurtulmuş olacağız"

Hayata geçirdikleri uygulamanın, sivrisinekle biyolojik bir mücadele olduğunu vurgulayan Seçer, sivrisineğin bu bölgenin en önemli sorunu olduğunun altını çizdi. Sivrisinekle mücadelenin belediyeye önemli bir ekonomik yük getirdiğini ifade eden Seçer, "Diğer taraftan kimyasal kullanıyoruz, çevreyi kirletiyoruz. Önemli bir emek kaybı, yüzlerce personelimizi bu konuda seferber etmişiz, yüzlerce aracımız yine sinekle mücadelede çalışıyor. Bütün bunları biyolojik savaş yöntemiyle önleyebileceğimizi düşünerek bir proje geliştirdik. Şu anda AB'den de bu konuda fon alıyoruz, onun çalışmaları var" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yaklaşık 46 bin sulama havuzu olduğuna işaret eden Seçer, sivrisineğin de en çok durgun sularda, sulama havuzlarında ürediğini kaydetti. Seçer, "Bir bardak suda 6 bin sivrisineğin ürediğini düşünürseniz, bu göletlerin bize verdiği zararı tasavvur edebilirsiniz.

Bunları lepistes balıklarla yapacağımız biyolojik mücadelede disiplin altına alabiliriz diye düşünüyoruz. Birçok yönden de bize önemli katkılar sağlayacak. Milyonlarca lira değerinde kimyasal kullanmaktan ve çevreyi kirletmekten kurtulmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

"Kadın üreticilerin lepistes balığı üretmelerini sağlayarak istihdam oluşturacağız"

Projeyi istihdam oluşturacak bir çalışma olarak da değerlendireceklerini söyleyen Seçer, Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (Mersinden Koop) aracılığıyla 20 kadın üreticiye istihdam sağlayacaklarını kaydetti. Seçer, "AB projemizde bunu da işin içerisine koyduk. Kadın kooperatifimiz aracılığıyla 20 kadın üreticimize bu balıklardan verip üretmelerini sağlayacağız ve onlardan satın alacağız. Gelecek yıllarda diğer sulama göletlerine bu balıkları bırakmak istiyoruz" dedi.

Sivrisinekle mücadelede vatandaşlara da görev düştüğünü belirten Seçer, özellikle foseptikler, açık kanalizasyonlar, apartman altlarındaki bodrumların üreme için muazzam bir alan oluşturduğunu dile getirerek, böyle durumlarda dikkatli olmalarını ve kendilerine başvurmalarını istedi. Seçer, "Kendi ayağımıza sopa vurma gibi bir şey. Biz bunları önleyemezsek sivrisinekle mücadelede başarısız oluyoruz. Vatandaşlarımızın da duyarlı olmalarını istiyorum, su birikintisi bırakmasınlar, bu konuda bize yardımcı olsunlar" diye konuştu.

"Bizzat takip edeceğim"

Seçer, sulama havuzlarında gerçekleştirecekleri çalışmalarda, balıkların havuzdan alınacak suyla kaybolmamaları için üreticilerle işbirliği yapacaklarını da kaydetti. Bu çalışmayı çok önemsediklerini vurgulayan Seçer, "Bizzat ben de takip edeceğim, çünkü bölgemizin en büyük sorunu. Geçen yıl göreve geldiğimizde bu konuda çok şikayet alıyorduk, çünkü seçim tarihi itibariyle larva mücadelesinde gecikmiştik. Ama bu yıl zamanında başladık, yoğun bir larva mücadelesi var ve o şikayetler azaldı" ifadelerini kullandı.

Mersin, sivrisinekleri 'lepistes balıklarıyla' yenecek

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

193 ülkenin 192'sine koronavirüs sıçradı; yalnızca Kuzey Kore vaka bildiriminde bulunmadı Haber
193 ülkenin 192'sine koronavirüs sıçradı; yalnızca Kuzey Kore vaka bildiriminde bulunmadı
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım Haber
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında Haber
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı Haber
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
'Virüse karşı çare ormana gitmek' dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi Haber
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu Haber
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Müteahhit, 'Özel mülküm' diyerek ilçenin en işlek kavşağını trafiğe kapattı
Müteahhit, "Özel mülküm" diyerek ilçenin en işlek kavşağını trafiğe kapattı
Sokak ortasında köpeklerin saldırısına uğrayan genç, büyük panik yaşadı
Sokak ortasında köpeklerin saldırısına uğrayan genç, büyük panik yaşadı
150 tavuğu telef eden tilki, 'Battal Gazi' taktiğiyle yakalandı
150 tavuğu telef eden tilki, "Battal Gazi" taktiğiyle yakalandı
Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme
Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme
Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 33'e yükseldi
Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 33'e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi
Üçüncü kattan inerken tutunduğu halat kopan hırsız hayatını kaybetti
Üçüncü kattan inerken tutunduğu halat kopan hırsız hayatını kaybetti
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak
Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mayıs'ta 1422 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mayıs'ta 1422 kişi hayatını kaybetti
Yolun ortasına bina diken müteahhit, olayı haberleştiren muhabire saldırdı
Yolun ortasına bina diken müteahhit, olayı haberleştiren muhabire saldırdı
ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs'ta beklentinin üzerinde geldi
ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs'ta beklentinin üzerinde geldi
Habermetre, markaların 19 Mayıs İletişim Çalışmalarını raporladı
Habermetre, markaların 19 Mayıs İletişim Çalışmalarını raporladı
İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı 5 Eylül'e ertelendi.
İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı 5 Eylül'e ertelendi.
İran ekibi Traktör Sazi'nin CEO'su Sohrabi: Ligi Play Station'da tamamlayalım
İran ekibi Traktör Sazi'nin CEO'su Sohrabi: Ligi Play Station'da tamamlayalım
Fenerbahçe'de teknik direktör adaylar ikiye indi: Erol Bulut ve Bjelica
Fenerbahçe'de teknik direktör adaylar ikiye indi: Erol Bulut ve Bjelica
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den HES kodu açıklaması: Kontrollü sosyalleşmeye önemli katkısı olacak
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den HES kodu açıklaması: Kontrollü sosyalleşmeye önemli katkısı olacak
Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik içindeydiler
Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik...
Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu
Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu
Bilim Kurulu üyelerinden, koronadan kurtulmak isteyenlere çok ciddi uyarı: Komşuyla dahi bayramlaşmayın
Bilim Kurulu üyelerinden, koronadan kurtulmak isteyenlere çok ciddi uyarı: Komşuyla dahi bayramlaşmayın
Husumetli 3 kişi, kadın çağırdıkları günlük kiralık dairede karşılaşınca silahlar konuştu
Husumetli 3 kişi, kadın çağırdıkları günlük kiralık dairede karşılaşınca silahlar konuştu
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
AK Partili Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, koronavirüse yakalandı
AK Partili Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, koronavirüse yakalandı
Günlük burç yorumları 22 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 22 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Ersin Korkut Bergüzar Korel Jennifer Lopez
Spor Şenol Güneş Metin Oktay İlhan Cavcav Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Karar Bayram Antalya
Şu an buradasınız: Mersin, sivrisinekleri "lepistes balıklarıyla" yenecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 09:28:13. #1.15#
title