MERSİN Sitede duran motosikleti 15 saniyede çaldı
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MERSİN Sitede duran motosikleti 15 saniyede çaldı

08.03.2021 09:49 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:45

Sitede duran motosikleti 15 saniyede çaldıMERSİN'in Tarsus ilçesinde bir kişi, girdiği sitede daha önce gözüne kestirdiği motosikleti 15 saniyede çaldı.

Sitede duran motosikleti 15 saniyede çaldı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir kişi, girdiği sitede daha önce gözüne kestirdiği motosikleti 15 saniyede çaldı.

Olay, Tarsus ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi 0477 sokak üzerinde bulunan Eczacılar Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saat 03.00 civarında sitenin farklı bir bölgesinden içeri girerek daha önce gözüne kestirdiği plakasız motosikleti 15 saniyede çalıp kaçan kişi, sakin tavırlarıyla şaşırttı. Sabah kalktığında motosikletinin yerinde olmadığını gören M.Ö, sitenin güvenlik kamerasını izleyerek motorunun çalındığını fark etti. Yetkililere durumu bildiren motosiklet sahibi M.Ö., şikayetçi olarak motosikletinin bulunmasını istedi. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

MERSİN Sitede duran motosikleti 15 saniyede çaldı
MERSİN Sitede duran motosikleti 15 saniyede çaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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