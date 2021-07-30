Mersin Silifke'deki orman yangınına müdahale sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin Silifke'deki orman yangınına müdahale sürüyor

Mersin Silifke'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Mersin'in Silifke ilçesinde dün çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde dün çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

İlçede dün sabah saatlerinde Boğsak mevkisinde başlayan yangının ardından Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerine yayılan alevler, şiddetli rüzgar nedeniyle etkisini artırdı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) sürdürülüyor.

Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarından itibaren yangını kontrol altına alma çalışmalarına havadan destek veriyor.

Vatandaşlar da traktör ve hafif ticari araçlarıyla su taşıdıkları yangın bölgelerindeki söndürme çalışmalarına yardım ediyor. Vardiyalı olarak alevlere su tutan vatandaşlar, kazma ve kürekleriyle de yangının yayılmasını engellemeye çalışıyor.

Yangın nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya kara yolu, Silifke'de yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan yangının etkili olduğu Yeşilovacık Mahallesi'nde bir iş makinesi ile bazı evler zarar gördü.

Arazözlerle kara yolunda önlem alındı

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, AA muhabirine, yangının yerleşim yerlerine doğru büyümemesi için önlem aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Arazözlerimiz, yangının alt kesimlere ilerlememesi için Mersin-Antalya kara yolunda da önlem aldı. Ekiplerimiz 4 ayrı noktada alevleri kontrol altına almak için mücadele ediyor. Çalışmalara 3 helikopter de havadan destek veriyor. Yangının bir an önce kontrol altına alınmasını diliyoruz."

Dün Silifke'de orman yangını çıkmış, yangın nedeniyle çok sayıda ev tedbiren boşaltılmıştı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın, çevredeki diğer mahallelere de yayılmıştı.

Mersin Silifke'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Mersin Silifke'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Mersin Silifke'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Mersin Silifke'deki orman yangınına müdahale sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

Yangında kül olan evini görünce kendinden geçti: Vay benim evim vay, her şeylerim gitmiş
Yangında kül olan evini görünce kendinden geçti: Vay benim evim vay, her şeylerim gitmiş
Son dakika haberi: Aydıncık'taki yangından etkilenenler yaşadıklarını anlattı
Son dakika haberi: Aydıncık'taki yangından etkilenenler yaşadıklarını anlattı
Polatlı'da kışla içinde yangın çıkartmaya çalışan zanlının konutu terk etmemesine karar verildi
Polatlı'da kışla içinde yangın çıkartmaya çalışan zanlının konutu terk etmemesine karar verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Bilgiç Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Buse Varol Düm Tek Tek Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Aytaç Kara Metin Oktay Abdullah Avcı Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mersin Silifke'deki orman yangınına müdahale sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 14:20:07. #1.15#

title