Mersin Silifke'deki orman yangınına müdahale sürüyor

Mersin'in Silifke ilçesinde dün çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde dün çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

İlçede dün sabah saatlerinde Boğsak mevkisinde başlayan yangının ardından Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerine yayılan alevler, şiddetli rüzgar nedeniyle etkisini artırdı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) sürdürülüyor.

Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarından itibaren yangını kontrol altına alma çalışmalarına havadan destek veriyor.

Vatandaşlar da traktör ve hafif ticari araçlarıyla su taşıdıkları yangın bölgelerindeki söndürme çalışmalarına yardım ediyor. Vardiyalı olarak alevlere su tutan vatandaşlar, kazma ve kürekleriyle de yangının yayılmasını engellemeye çalışıyor.

Yangın nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya kara yolu, Silifke'de yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan yangının etkili olduğu Yeşilovacık Mahallesi'nde bir iş makinesi ile bazı evler zarar gördü.

Arazözlerle kara yolunda önlem alındı

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, AA muhabirine, yangının yerleşim yerlerine doğru büyümemesi için önlem aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Arazözlerimiz, yangının alt kesimlere ilerlememesi için Mersin-Antalya kara yolunda da önlem aldı. Ekiplerimiz 4 ayrı noktada alevleri kontrol altına almak için mücadele ediyor. Çalışmalara 3 helikopter de havadan destek veriyor. Yangının bir an önce kontrol altına alınmasını diliyoruz."

Dün Silifke'de orman yangını çıkmış, yangın nedeniyle çok sayıda ev tedbiren boşaltılmıştı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın, çevredeki diğer mahallelere de yayılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar