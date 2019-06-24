MERSİN Silifke'de minibüs devrildi 1 yaralı
Silifke'de minibüs devrildi 1 yaralıMersin'in Silifke ilçesinde, lastiğinin patlaması sonucu devrilen minibüsteki 1 kişi yaralandı.
Silifke'de minibüs devrildi 1 yaralı
Mersin'in Silifke ilçesinde, lastiğinin patlaması sonucu devrilen minibüsteki 1 kişi yaralandı.
D-400 karayolu üzerinde Silifke'den Erdemli istikametine doğru seyreden Kasım Ekinci yönetimindeki 33 FR 856 plakalı minibüs, lastiğinin patlaması sonucu Altınorfoz mevkiinde devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, araçta bulunan Vecihe Ekinci hafif şekilde yaralandı.
Kaza yerine gelen ambulanstaki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Vecihe Ekinci, Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yol, devrilen minibüsün kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: DHA
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