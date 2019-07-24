MERSİN SİLİFKE'DE BAĞLAMA YAPIM KURSUNA KADINLARDAN İLGİ

MERSİN'in Silifke ilçesinde, açılan bağlama yapım kursuna katılan kadın kursiyeler, bağlama yapımının her ayrıntısını öğreniyor.

Silifke Atatürk El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce açılan kurs 73 gün sürecek. Her bir öğrenciye kurs kapsamında günlük 30 TL harçlık verilecek. Konuya ilişkin açıklama yapan kurumun Müdür Yardımcısı Özgür Mecit, Açmış olduğumuz bağlama yapımcısı kursumuz, 6 tane el sanatları eğitim merkezi müdürlüğümüz içerisinde tektir. Burada da usta bulmak çok zor. Artık tükenmeye yüz tutmuş el sanatlarımız var. Kendi ilçemizde bu konuda mesleki tecrübesi olan Cihangir hocamızın eşliğinde eğitim veriyoruz. İsteyen kendi işini kurar, isteyen ilgili işyerlerinde çalışabilir dedi.

Bağlama yapım ustası Cihangir Akdemir ise bağlama yapmak isteyen öğrencilerimize bağlama yapımını öğretiyoruz. Türkiye'de ilk kez kadın öğrencileri buraya kabul ettik. Onlar da bağlama yapmasını öğreniyorlar. Bugüne kadar kalıp yapmayı, kalıpların üzerinde yaprak dilimlemeyi, fırınlarda ısı ile eğimlemeyi öğrendiler diye konuştu.

Kursta eğitim gören kadınlar ise Bağlama yapım kursunun açıldığını duyarak gelip yazıldık ve şuan bir bağlama yapmaya başladık. Çok heyecanlıyız. Evde televizyon izleyerek kaybedeceğimiz zamanı burada değerlendiriyor, hem meslek öğreniyor hem para kazanıyoruz ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA