Mersin Seyir Halindeki Tır Otobanda Alev Aldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otobanda meydana gelen yangından TIR alev alarak, kullanılmaz hale geldi.

Kaza, Tarsus-Pozantı Otoban yolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Pozantı ilçesinden Tarsus ilçesi istikametine giden Abdullah Günaydın'ın kullandığı 06 AZ 9234 plakalı TIR, Damlama mevkiine geldiğinde, bir anda motor kısmından dumanlar yükseldi. Bunun fark eden sürücü Abdullah Günaydın, aracı durdurarak ilk müdahaleyi kendi imkanları ile yaptı.

Yangın söndürme tüpü ile alev alan araca müdahale eden sürücünün yardımına, diğer araç sürücüleri de koştu. Buna rağmen alev alan TIR, itfaiyenin gelmesi ile söndürülebildi. Trafik ekipleri otobanda geçişleri kontrollü şekilde sağlarken araç ise kullanılamayacak hale geldi.

Elektrik aksamından kaynaklı olduğu düşünülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.