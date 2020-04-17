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Mersin, Ekonomi

Mersin Serbest Bölgesi'ndeki bazı taşınmazlar için ilana çıkıldı

Ticaret Bakanlığı, Mersin Serbest Bölgesi'ndeki taşınmazların faaliyet ruhsatı süresince kullanıma verilmesine yönelik teklif toplayacak.

17.04.2020 08:36 | Son Güncelleme: 17.04.2020 08:36
Mersin Serbest Bölgesi'ndeki bazı taşınmazlar için ilana çıkıldı

Ticaret Bakanlığı, Mersin Serbest Bölgesi'ndeki taşınmazların faaliyet ruhsatı süresince kullanıma verilmesine yönelik teklif toplayacak.

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Mersin Serbest Bölgesi'nde bulunan bazı üstyapılar, "Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu" ile başvuruda bulunmak şartıyla belirlenen muhammen bedeller üzerinden, fiyat teklifi alma yoluyla yatırımcıların kullanımına sunulacak.

Söz konusu yapılar, verilmiş veya verilecek faaliyet ruhsatına bağlı olarak, belirtilen sürede ve bu ruhsatta ifade edilen faaliyetler kapsamında kullandırılacak.

Başvuru, ABD doları bazında kapalı zarf içindeki fiyat teklifi ve gerekli belgelerle Mersin Serbest Bölge Müdürlüğüne yapılacak. Başvuru süresi, bugünden itibaren 30 gün olacak.

Kaynak: AA

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