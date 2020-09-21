Mersin Serbest Bölge'de gaz sızıntısı: 20 işçi zehirlendi
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Mersin Serbest Bölge'de gaz sızıntısı: 20 işçi zehirlendi

MERSİN Serbest Bölgesi'nde patlayan amonyak borusundan sızan gaz nedeniyle tekstil fabrikalarında çalışan 20 işçi zehirlendi.

Mersin Serbest Bölge'de gaz sızıntısı: 20 işçi zehirlendi
21.09.2020 10:58 | Son Güncelleme: 21.09.2020 11:03

MERSİN Serbest Bölgesi'nde patlayan amonyak borusundan sızan gaz nedeniyle tekstil fabrikalarında çalışan 20 işçi zehirlendi. İşçiler, hastanelerde tedaviye alındı.

Serbest Bölge içerisinde faaliyet gösteren 3 tekstil firmasında çalışan işçiler sabah iş yerlerine geldiklerinde yayılan kokudan rahatsız oldu. İşçilerde bir süre sonra karın ağrısı ve kusma şikayeti oluştu. Fenalaşan 20 işçiye ilk müdahaleyi iş arkadaşları yaptı. İşçiler, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, işçilerin zehirlenmesine neden olan kokunun, patlayan amonyak borusundan kaynaklandığı öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

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