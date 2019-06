MERSİN Selin vurduğu Tarsus'ta hasar tespit ve onarım çalışmaları başladı

Selin vurduğu Tarsus'ta hasar tespit ve onarım çalışmaları başladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde selin vurduğu Çokak ve Çavuşlu mahallelerinde hasar tespit ve onarım çalışmaları başladı.

Bölgede etkisini gösteren sağanak yağış, dün ilçenin Çokak ve Çavuşlu mahallelerinde sele neden oldu. Derelerden taşıp bir okulun bahçe duvarının yıkılmasına, yollarda çökmelere ve ekili alanlardaki mahsülde zarara neden olan sel suları, bir çok evi de tehdit etti. Can kaybının yaşanmadığı bölgede maddi hasarın onarılması için belediye ekipleri tarafından ağır iş makineleri ile çalışma başlatıldı.

Sahada çalışmaları koordine eden Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erhan Okyay, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletip, Her koşulda halkımızın yanındayız. Hasarı ortadan kaldırmak adına ekiplerimizi teyakkuza geçirdik. İş makinalarımız hasarı onarmak için var güçleri ile çalışacaklar. Yol, duvar, bozulur ya da çöker. Bunlar doğal afetlerde olabilecek şeyler. İmkanlarımız doğrultusunda onarırız, ekili alanlarda ürünler de zarar görebilir bunların hepsinin telafisi olur. Bu afette bizi sevindiren tek şey herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmamasıdır. Hasar tespit çalışmalarının ardından bir yandan onarım yaparken, bir yandan da vatandaşımızın dertlerine çözüm üretmek adına girişimlerde bulunacağız. Allah beterinden korusun dedi.

Okyay, sel nedeni ile evinin altındaki kilerde bulunan buğdayı zarar gören yaşlı bir kadını da teselli etti.

