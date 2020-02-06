: Mersin selde sürüklenen kütükleri yakmak için topladılar

06.02.2020 21:45 | Son Güncelleme: 06.02.2020 21:46

Selde sürüklenen kütükleri yakmak için topladılar (3)

ÇAMLIYAYLA İLÇESİNDE SEL

Mersin'de etkisini gösteren şiddetli yağıştan Çamlıyayla ilçesi de etkilendi. İlçe merkezindeki derenin taşması sonucu ekili tarım arazileri zarar gördü. Fırtına nedeniyle yola devrilen ağaçlar, ekipler tarafından kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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