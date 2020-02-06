Mersin selde sürüklenen kütükleri yakmak için topladılar
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Mersin selde sürüklenen kütükleri yakmak için topladılar

Selde sürüklenen kütükleri yakmak için topladılar (3)ÇAMLIYAYLA İLÇESİNDE SELMersin'de etkisini gösteren şiddetli yağıştan Çamlıyayla ilçesi de etkilendi.

06.02.2020 21:45 | Son Güncelleme: 06.02.2020 21:46
Mersin selde sürüklenen kütükleri yakmak için topladılar

Selde sürüklenen kütükleri yakmak için topladılar (3)

İLÇESİNDE SEL

'de etkisini gösteren şiddetli yağıştan ilçesi de etkilendi. İlçe merkezindeki derenin taşması sonucu ekili tarım arazileri zarar gördü. Fırtına nedeniyle yola devrilen ağaçlar, ekipler tarafından kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Mersin selde sürüklenen kütükleri yakmak için topladılar
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