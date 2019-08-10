Mersin Şehitliğinde hüzünlü bayramlaşma

10.08.2019 12:30

MERSİN (İHA) – Mersin'de Kurban Bayramı dolayısıyla Akbelen Şehir Mezarlığı içindeki Mersin Şehitliğinde düzenlenen bayramlaşma töreninde duygusal anlar yaşandı. Şehit ailelerinin, evlatlarının mezarı başındaki hüzünlü anlarını paylaşan Mersin Valisi Ali İhsan Su, şehit aileleri ile yakından ilgilenerek acılarına ortak oldu.

Mersin Valiliği tarafından Mersin Şehitliğinde bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve kent protokolü katıldı. Şehit ailelerinin, evlatlarının mezarları başında gözyaşları içinde dualar ettiği törende, İl Müftülüğü görevlileri tarafından okunan duaların ardından Vali Su, Tuğamiral Gürbüz ve Başkan Seçer ile protokol üyeleri, şehit mezarlarını tek tek gezerek kırmızı karanfiller bıraktılar. Şehit aileleri ile yakından ilgilenen ve sohbet eden Vali Su, onların acılarına ortak oldu.

Evlatlarının mezarları başında dualar okuyan şehit aileleri, törende hüzünlü anlar yaşadı. Şehit anneleri gözyaşlarına hakim olamazken, bazı şehitlerin torunları tarafından ziyaret edilmeleri de dikkat çekti.

"Şehit aileleri ve gazilerimizin acılarını ve bayram heyecanlarını paylaşıyoruz"

Bayramlaşma sonrasında bir açıklama yapan Vali Su, hep birlikte huzur içinde bir Kurban Bayramının daha idrak edildiğini söyledi. Her arife günü bayramlarda şehitliği ziyaret ettiklerini belirten Su, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiklerini ifade ederek, "Onların acılarını, bayram heyecanlarını ve bayram mutluluklarını paylaşmaya çalışıyoruz. Bugün de hep birlikte şehitliğimizi ziyaret etti, şehit ailelerimizle beraber olduk" dedi.

Bayramların, yardımlaşma, dayanışma duyguları ve kardeşliğin zirveye çıktığı çok özel günler olduğunu vurgulayan Su, "Bayramı, bayram atmosferi içerisinde kutlamak çok önemli. Bu anlamda bu bayramda da yine büyüklerimizin, anne ve babalarımızın ellerini öperek, onların hayır duasını almamız; küçükleri sevindirerek, onların bayram coşkusuna ortak olmamız; komşularımızı, özellikle şehit ailelerimizi, gazilerimizi ve ailelerini ziyaret ederek, bu bayramda yalnız olmadıklarını hissettirmemiz çok önemli. Etrafımızdaki kimsesizleri de yalnız bırakmamamız ve bayram sevinçlerine ortak olmamız çok önemli. Bunları yaparsak, çok mutlu bir şekilde güzel bir bayram geçireceğimizi düşünüyorum. Bu çerçevede, tüm Mersinli hemşehrilerimin ve tüm İslam Aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Kurban Bayramının, tüm insanlığın huzura, barışa kavuşmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm Mersinlilere sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA