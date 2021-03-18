Mersin Şehitliği'nde tören
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Mersin Şehitliği'nde tören

18.03.2021 15:54 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:33
Mersin Şehitliği'nde tören

MERSİN'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla şehitlikte tören düzenlendi.

MERSİN'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla şehitlikte tören düzenlendi.

Akbelen Mezarlığı içindeki Mersin Şehitliği'nde düzenlenen törene Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Anıta çelen konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler anısına saygı atışı yapıldı. Saygı duruşunun ardından Vali Su, şehitlik defterini imzaladı. Şehitler için okunan duaların ardından kabirlere karanfil bırakıldı.

'NUSRET MAYIN GEMİSİ'NDE TÖREN DÜZENLENDİ'Tarsus ilçesinde Nusret Mayın Gemisi'nde de tören gerçekleştirildi. Çanakkale Savaşı sırasında boğaza döşediği mayınlarla hem savaşın hem de ülkenin kaderini değiştiren Nusret Mayın Gemisi'nin bulunduğu Çanakkale Zaferi Kültür Parkı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayan tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Törene Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Yapılan törenin ardından şehitler anısına Çanakkale Zaferi Kültür Parkı'nda fidan dikimi gerçekleştirildi. Ardından Nusret Mayın Gemisi'nin gezilmesiyle devam etti. Daha sonra şehitliğe geçen protokol üyeleri, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından okunan dualara eşlik etti. Şehitlikte yapılan duaların ardından protokol üyeleri şehit ailelerine ile birlikte şehir kabirlerine çiçekler bıraktı.

Mersin Şehitliği'nde tören
Mersin Şehitliği'nde tören
Mersin Şehitliği'nde tören
Mersin Şehitliği'nde tören
Mersin Şehitliği'nde tören
Mersin Şehitliği'nde tören
Mersin Şehitliği'nde tören
Mersin Şehitliği'nde tören
Mersin Şehitliği'nde tören

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

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