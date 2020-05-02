Mersin Şehir ve Araştırma Hastanesi'nde günde 400 'maske' üretiliyor
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Mersin Şehir ve Araştırma Hastanesi'nde günde 400 'maske' üretiliyor

Mersin Şehir ve Araştırma Hastanesi'nde günde 400 'maske' üretiliyor
02.05.2020 10:30 | Son Güncelleme: 02.05.2020 10:30

MERSİN Şehir ve Araştırma Hastanesi'nde, Sağlık Bakanlığı'nın verdiği ekipmanların yanı sıra terzihanede de gönüllü olarak maske üretimi yapılıyor.

MERSİN Şehir ve Araştırma Hastanesi'nde, Sağlık Bakanlığı'nın verdiği ekipmanların yanı sıra terzihanede de gönüllü olarak maske üretimi yapılıyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tüm imkanlarını seferber eden Mersin Şehir ve Araştırma Hastanesi, kendi maskesini üretmeye başladı. Hastanenin alt katında bulunan atölyede, terziler tarafından günde yaklaşık 400 maske üretiliyor. Üretilen maskeler sağlık çalışanlarına ücretsiz dağıtılıyor.

'BİZİM ATÖLYEMİZ VAR'

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Bahar Aydınlı, "Sağlık Bakanlığımız kişisel koruyucu ekipman ve maske konusunda gerekli desteği bize sağlıyor. Bizim atölyemiz var. Bu atölyede dikiş makinelerimiz ve terzilerimiz mevcut. Kendimiz pandeminin en başında beri cerrahi maskemizi kendimiz üretiyoruz. Günde yaklaşık 400 adet maske üretiliyor. Ürettiğimiz maskeleri sağlık çalışanları arkadaşlarımıza veriyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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