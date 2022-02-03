Mersin Şehir Tiyatrosu temsillerine 18 Şubat'a kadar ara verildi - Haberler
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Mersin Şehir Tiyatrosu temsillerine 18 Şubat'a kadar ara verildi

AA, Aleyna Coşkun - Kültür Sanat
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Mersin Şehir Tiyatrosu temsillerine 18 Şubat'a kadar ara verildi

Mersin Şehir Tiyatrosu, Kovid-19 vakaları nedeniyle temsillerine 18 Şubat'a kadar ara verdi.

MERSİN (AA) - Mersin Şehir Tiyatrosu, Kovid-19 vakaları nedeniyle temsillerine 18 Şubat'a kadar ara verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı tiyatronun oyuncu kadrosu ve teknik ekibinde vaka artışı görüldü.

Değerlendirme sonucunda, tiyatronun temsillerinin bugünden başlayarak 18 Şubat'a kadar ertelenmesine karar verildi.

Tiyatro, aranın ardından "Buzlar Çözülmeden" adlı oyunla yeniden seyircisiyle buluşacak.

AA / Aleyna Coşkun - Kültür Sanat

Şehir Tiyatrosu, Mersin, Kültür Sanat, Haber

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