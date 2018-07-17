Mersin Şehir Hastanesinden Bir İlk

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk defa skolyoz ameliyatı yapıldı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, ortopedi ve travmatoloji bölümünde gerçekleşen ameliyat Op. Dr. Anıl Taşkesen ve cerrahi ekibi tarafından gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Taşkesen, skolyozun omurganın ön arka plandaki eğriliğini tanımlayan bir hastalık olduğunu belirterek, "Bu hastalığın ileriki evrelerinde cerrahi tedavi gerekmektedir. 3. basamak sağlık hizmeti sunmaya başlamadan önce Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, skolyoz ve kifoz şikayetiyle başvuran hastalar üst merkezlere yönlendiriliyordu. Artık hastalarımızın takip ve tedavisi hastanemizin ortopedi ve travmatoloji bölümünde başlamıştır. Bu hastalıkların erken evrelerinde korse tedavisi yeterli olabilirken ileri evrelerinde cerrahi tedavi kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı.

Taşkesen, hastanenin bu tür cerrahi müdahaleler için yeterli donanıma sahip olduğunu vurgulayarak, her türlü omurga deformitesinin tedavi edilebilecek düzeye geldiğini aktardı.