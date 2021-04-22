MERSİN ŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDEN 23 NİSAN'A ÖZEL KLİP
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MERSİN ŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDEN 23 NİSAN'A ÖZEL KLİP

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çektiği klipte sosyal mesafe, maske ve hijyene dikkat çekti.

MERSİN Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çektiği klipte sosyal mesafe, maske ve hijyene dikkat çekti.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kliple kutladı. Destek Kalite Hizmetleri Müdürü Arife Ünüvar, Sağlık Fizikçisi Cem Gökşen ve Çocuk Gelişim Uzmanı Derya Çavus tarafından koordine edilen projenin, senaryosunu ve yönetmenliğini Sağlık Fizikçisi Cem Gökşen üstlendi.

Klipte, tedavi gören çocuk hastalara aktivite odalarında boyamaları için birer kuş yuvası verildi. Çocuklar yuvaları istedikleri renklere boyadı. Yuvalar özverili ve uzman kadrosu yanı sıra, nitelikli tedavi hizmetleri ve yemyeşil bahçeleri olan hastanenin ağaçlarına yine çocuk hastalar tarafından asıldı. Pandemi nedeniyle sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat çekilerek gerçekleşen proje kapsamında hastane bahçesine 15 kuş yuvası asıldı.

Sosyal mesafe, maske ve temas kuralları çerçevesinde hazırlanan klipte ve kutlamada pandemi sürecindeki tüm özlemler eğlenerek giderilirken şu ifadeler kullanıldı:

"Aslında biraz yorulduk. Belki de biraz sıkıldık. Sanırım biraz da özledik. Adettendir, koltuğu onlara vermek istedik. Temastan kaçındık. Sarılıp nice bayramlara diyelim dedik, sosyal mesafeye takıldık. Tam 'gel bir öpeyim' diyecekken, Maskeyi hatırladık. Olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm çocuklarımıza kutlu olsun."

MERSİN ŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDEN 23 NİSAN'A ÖZEL KLİP
MERSİN ŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDEN 23 NİSAN'A ÖZEL KLİP
MERSİN ŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDEN 23 NİSAN'A ÖZEL KLİP
MERSİN ŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDEN 23 NİSAN'A ÖZEL KLİP

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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