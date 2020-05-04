Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kovid-19 görülen sağlık çalışanı yok
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Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kovid-19 görülen sağlık çalışanı yok

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kovid-19 görülen sağlık çalışanı yok
04.05.2020 13:50 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:50

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Mustafa Uğuz, önlemlerin üst seviyede uygulandığını belirterek, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan sağlık çalışanının olmadığını bildirdi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Mustafa Uğuz, önlemlerin üst seviyede uygulandığını belirterek, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan sağlık çalışanının olmadığını bildirdi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olan Uğuz, yazılı açıklamasında, Kovid-19 ile mücadelede sosyal mesafenin korunmasının önemine dikkati çekti.

Sokağa maskesiz çıkılmaması gerektiğini belirten Uğuz, "Kişisel hijyen kurallarına riayet edilmesi, el hijyeni, sağlıklı beslenme, iyi bir uyku düzeni, kalabalık alanlardan uzak durulması özellikle dikkat edilmesi gereken konular. Bu konularda önlemlere özenle devam edilmeli." ifadesini kullandı.

Uğuz, virüsü atlatan hastaların Kızılay'a plazma bağışında bulunmalarının önemli olduğunu kaydettiği açıklamasında, şunları aktardı:

"Bu şekilde devam ederse, mayıs, haziran aylarında salgının azalma yönünde ivme kazanacağını düşünüyoruz. Kovid-19 teşhisi kesin olarak konulan ve iyileşen hastaların, taburcu edildikten 14 gün sonra diğer hastalara da şifa olmak amacıyla, Bakanlığımızın belirlediği kurallara uygun olarak, Kızılay'a gönüllü olarak plazma bağışında bulunmaları büyük önem arz ediyor."

Mersin'in, süreci yoğun geçirmeyen illerden biri olduğunu belirten Uğuz, mevsim ve hava şartları, beslenme özellikleri ile yaşam tarzının süreci olumlu etkileyen faktörler arasında olduğunu ifade etti.

Uğuz, enfeksiyon kontrol önlemlerinin en üst seviyede uygulandığını vurgulayarak, "Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan hiçbir sağlık personeli koronavirüs hastalığına yakalanmamıştır. Testi pozitif çıkan hastalarımızın tedavi süreçleri başarılı bir şekilde yönetilmekte ve taburcu olmaları sağlanmaktadır." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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