Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi "aşı zinciri" kampanyası başlattı

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasını teşvik etmek amacıyla sosyal medyadan #aşızinciri etiketiyle kampanya başlattı.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasını teşvik etmek amacıyla sosyal medyadan #aşızinciri etiketiyle kampanya başlattı.

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak Perşembe ülke genelinde başlatılan CoronaVac aşısının uygulamasına devam ediliyor.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Twitter hesabından, aşılanan sağlık çalışanlarının fotoğrafı paylaşıldı.

Aşı uygulamasını teşvik etmek amacıyla #aşızinciri etiketiyle yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Yağmur sonrası gelen güneşli bir Mersin sabahından merhaba. Bayram havasında geçen aşılama takviminde birçok çalışanımızı aşılamanın sevincini yaşıyoruz. Sağlıklı günlere hep birlikte yaklaşıyoruz. Peki ya, sende durum nedir? @adanasehireah #aşızinciri @saglikbakanligi."

Kampanyaya destek mesajı

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından kampanyaya destek mesajı geldi.

Hastanenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Merhaba @MersinSehirHst. Adana'da hava çok güzel. Personelimiz heyecanla aşı olmaya devam ediyor. Sen de durum nedir? @ankarasehirhast #aşıileaşıyoruz #aşızinciri." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci