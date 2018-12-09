Mersin Sanayi Sitesinde Yangın Paniği

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomotiv yedek parçası satan iş yerinde çıkan yangında büyük hasar meydana geldi.

Olay, 82 Evler Mahallesi'nde bulunan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Otomotiv yedek parçalarının satıldığı iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinin üst katında oturan Ergün Altunkanat, dükkanından dumanlar geldiğini görünce durumu itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangının, diğer iş yerlerine sıçramaması için de yoğun çaba sarf edildi. Yangından otomotiv yedek parçaları ve yanıcı maddelerin bulunduğu iş yeri tamamen kullanılmaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.