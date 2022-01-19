Son dakika yapılan açıklamaya göre 52 ilimizde okullar tatil ilan edildi. Bunun ardından öğrenciler ve veliler, Mersin, Samsun ve Bitlis'te okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba bugün Mersin, Samsun ve Bitlis'te okullar tatil mi ilan edildi? merak etti. Peki, Mersin, Samsun ve Bitlis'te 19 Ocak tatil mi olacak? 20 Ocak okullar tatil mi? İşte bilgiler...

Türkiye'nin çeşitli illerinde etkili olan kar yağışının ardından art arda tatil haberleri gelmeye başladı. Aralarında Diyarbakır, Adana ve Konya gibi büyükşehirlerimizin de olduğu 52 ilimizde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Mersin, Samsun ve Bitlis'te okullar tatil mi? Bugün 19 Ocak Çarşamba Mersin, Samsun ve Bitlis'te okullar tatil mi ilan edildi?

MERSİN, SAMSUN VE BİTLİS'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Yapılan açıklamaya göre yarın 52 ilimizde okullar kar yağışı nedeniyle tatil ilan edildi. Bu iller arasında Mersin, Samsun ve Bitlis de yer almamaktadır. Yani bugün 19 Ocak Çarşamba 2022 tarihinde Mersin, Samsun ve Bitlis illerimizde okullar kar yağışı nedeniyle tatil ilan edilmiştir.

MERSİN

Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı mahallelerdeki okulların tatil edildiği, Gülpınar'da ise uzaktan eğitim yapılacağı bildirildi.

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçenin yüksek kesimindeki Yeğenli, Uzuncaburç ve Ovacık mahallelerindeki ilkokul ve ortaokullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ve 20 Ocak'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

Gülnar Kaymakamlığından yapılan açıklamada da kar yağışının etkisini sürdürdüğü ilçede okullarda yarın uzaktan eğitim yapılacağı bildirildi.

Büyükeceli İlkokul ve Ortaokulunun kapsam dışında bırakıldığının kaydedildiği açıklamada, hamile ve engelli kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

SAMSUN

Samsun'un Ladik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı okullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ladik ilçesinde olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, Ladik ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle 19 Ocak Çarşamba okulların tatil edildiği duyuruldu.

BİTLİS

Bitlis merkez ve Mutki ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi. Yoğun kardan dolayı merkez ilçeye bağlı tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Mutki Kaymakamlığı da ilçede etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiğini, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin idari izinli sayılacağını duyurdu.

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