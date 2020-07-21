MERSİN ŞAMPİYON BOĞANIN YAVRUSU 1 TONLUK 'BOYKA' ALICISINI BEKLİYOR
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MERSİN ŞAMPİYON BOĞANIN YAVRUSU 1 TONLUK 'BOYKA' ALICISINI BEKLİYOR

MERSİN'in Erdemli ilçesinde geçtiğimiz yıllarda Kurban Bayramı öncesi satışa çıkarılan ve 1.5 ton ağırlığı ile herkesin dikkatini çeken 'Şampiyon' adlı boğanın yavrusu olan bir ton ağırlığındaki 'Boyka' 25 bin TL'ye alıcı bekliyor.

21.07.2020 11:44 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:54

MERSİN'in Erdemli ilçesinde geçtiğimiz yıllarda Kurban Bayramı öncesi satışa çıkarılan ve 1.5 ton ağırlığı ile herkesin dikkatini çeken 'Şampiyon' adlı boğanın yavrusu olan bir ton ağırlığındaki 'Boyka' 25 bin TL'ye alıcı bekliyor.

Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle kurbanlık satış yerleri hareketlendi. Vatandaşlar, yeni tip koronavirüs salgınından korunmak için son günleri beklemek yerine, bayramdan günler öncesinden satış yerlerine gitmeye başladı. Büyükbaş kurbanlık satıcısı Ümit Değer, geçen yıla göre büyükbaş kurbanlığa talebin arttığını belirterek, böylece vatandaşların kurbanlık satış yerlerinde kalabalık oluşturmadığını, vekalet verdikleri kişinin kurbanlığı satın aldıktan sonra hisseleri dağıttığını kaydetti. Yoğun talep üzerine kurbanlıkların sevkini normalden 10 gün önce gerçekleştirdiklerine anlatan Değer, "Küçükbaş kurbanlıkların kilosu 28 TL'ye satılırken büyükbaş kurbanlıkların kilosu ise 25 TL'ye satılıyor. Şu anda elimizdeki büyükbaş kurbanlıkların yüzde 70'ini sattık. Bu yıl büyükbaş kurbanlık taleplerimiz çok fazla arttı. Yeniden kurbanlık getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz? dedi.

BİR TONLUK BOYKA 25 BİN TL

Değer, çiftliklerinin gözdesi olan ve geçtiğimiz yıllarda 1.5 ton ağırlığı ile herkesin dikkatini çeken 'Şampiyon' adlı boğanın 1 ton ağırlığındaki yavrusu 'Boyka' nın 25 bin TL'ye alıcı beklediğini kaydetti.

Kurban Bayramı'na neredeyse 2 hafta kalmasına rağmen işlerini son günlere bırakmak istemediğini söyleyen Ramazan Doğaner ise "Elimizi çabuk tutalım dedik ve kurbanlığımızı erkenden almaya karar verdik. Pandemi nedeniyle fazla kalabalığa girmeden erkenden kurbanlıklarımızı almak istedik. Tüm ülkemize, İslam alemimize bayramın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

MERSİN ŞAMPİYON BOĞANIN YAVRUSU 1 TONLUK 'BOYKA' ALICISINI BEKLİYOR

Kaynak: DHA

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