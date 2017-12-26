Mersin Sakat Bırakan Ortağını Öldürttü

Mersin'in Anamur ilçesinde evinin önünde öldürülen 46 yaşındaki Veysel Meşe'nin katil zanlısı ambulans şoförü 39 yaşındaki Ayhan S. olduğu ortaya çıktı. Ayhan S., cinayeti, daha önce Meşe'nin vurup engelli kalmasına neden olduğu amcası 49 yaşındaki Nevzat S.'nin azmettirdiğini ileri sürdü.İskele Mahallesi'ndeki evine 20 Ekim'de gelen Veysel Meşe, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetin işlendiği bölgedeki yüzlerce kamera görüntülerini tek tek inceledi. Yapılan inceleme ve elde edilen bilgiler doğrultusunda katil zanlısı olduğu belirlenen 112 Acil merkezinde ambulans şoförü olan Ayhan S. gözaltına alındı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden Ayhan S. kendisini amcası Nevzat S.'nin azmettirdiğini, olay yerine ise arkadaşı 37 yaşındaki Lokman K.'nın getirip götürdüğünü anlattı.Veysel Meşe'nin birlikte gazino işletmeciliği yaptığı arkadaşı Nevzat S.'nin aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden vurdurduğu, bu yüzden sol bacağının kesildiği belirlendi. Bu gelişme üzerine Nevzat S. ile Lokman K. da gözaltına alındı. 3 şüpheli sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.