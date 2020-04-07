MERSİN ŞAİRLERDEN 'EVDE KAL' ÇAĞRISI
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MERSİN ŞAİRLERDEN 'EVDE KAL' ÇAĞRISI

MERSİN'de bir grup şiirsever, Türkçe öğretmeni şair Ali Turan'ın kaleme aldığı, 'Evinde Kal' şiirini seslendirip vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulundu.

07.04.2020 09:17 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:20
MERSİN ŞAİRLERDEN 'EVDE KAL' ÇAĞRISI

MERSİN'de bir grup şiirsever, Türkçe öğretmeni şair Ali Turan'ın kaleme aldığı, 'Evinde Kal' şiirini seslendirip vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulundu.

Dünyada ve Türkiye'de hızla yayılarak on binlerce insanın yaşamını yitirmesine neden olan koronavirüs nedeniyle şair Remziye Çelik, iç mimar ve çevre tasarımcısı Şebnem Belle, öğretmen Emine Yeşil, Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ali Kaplan, şair Ümran Yıldırım, öğretmen Melike Gürses Sezer, doktor Ünal Kılıç, elektrik elektronik mühendisi Oğuzhan Yıldız, mali müşavir Salih Arslan, şair Ali Turan'ın kaleme aldığı 'Evinde Kal' şiirini seslendirdi. Seslendirdikleri şiiri görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan şiirseverler, vatandaşlara 'Evde kal' çağrısında bulundu.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz da çağrıya başka bir videoyla destek vererek, "Sizler, bizler için değerlisiniz, önemlisiniz. Sizleri seviyoruz. Bildiğiniz gibi ülkemiz de ve dünya genelinde konora virüs salgını maalesef gün geçtikçe yayılmakta ve tehlikesini artırmaktadır. Bizler sorumlu ve bilinçli vatandaşlar olarak kişisel temizliğimize ve hijyenimize dikkat etmeliyiz. Sağlımızı ve sevdiklerimiz için sosyal mesafemizi korumalıyız. Elele, gönül gönüle, birlik ve kardeşlik içerisinde bu musibeti hem beraber atlatacağız. Sağlık çalışanlarıma, askerlerimize, polislerimize, belediye çalışanlarımıza ve devletimizin yetkililerine yardımcı olmalıyız, işlerini kolaylaştırmalıyız. Evinde kal Mersin, evinde kal Türkiye" mesajı verdi.

Şair Ali Turan'ın şiirinin dizeleri şöyle:

"Söz dinle biraz yurdum insanı

Artıyor her geçen gün tanı

Hem kendini koru hem başka canı

Evinde kal Türkiyem evinde kal

Gerek var mı çarşı pazar gezmeye

Bir şey yok gibi sahile akın etmeye

Eş dost akrabayı ziyarete gitmeye

Evinde kal Türkiyem evinde kal

Geçecek bu günler de elbet

Bitecek corona denen illet

Söylenenlere uy, biraz sabret

Evinde kal Türkiyem evinde kal

Daha fazla yayılmasın bu hastalık

Her şeyin başı değil mi önce sağlık

Yapman gereken bir süre fedakarlık

Evinde kal Türkiyem evinde kal

Al eline kitabını işte sana fırsat

Oku, olmadı yaz güne değer kat

Söylenenlere uy ki sürsün hayat

Evinde kal Türkiyem evinde kal

İş çok ciddi, açılsın artık göz

Yetmedi mi daha bunca söz

İstiyorsak ki yürekler olmasın köz

Evinde kal Türkiyem evinde kal

Gelin bir süre uzaktan sevelim

Telefondan hal hatır edelim

Sağlıklı yarınlar için bir kez daha diyelim.

Evinde kal Türkiyem evinde kal

Güzel yarınlara, güçlü çıkmak için

Bu illetin şerrini beraber yıkmak için

Zafer şerbetini hep birlikte tatmak için

Evinde kal Türkiyem evinde kal

Biz bir söz verdik evdeyiz

Bu şekilde çok güvendeyiz

Kendimizin değil ülkenin derdindeyiz

Evinde kal Türkiyem evinde kal

Daha fazla yayılmasın diye bu illet

Dört başı mamur olsun diye devlet

Söylenenlere kulak ver ey yüce millet

Evinde kal Türkiyem evinde kal"

MERSİN ŞAİRLERDEN 'EVDE KAL' ÇAĞRISI

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

MERSİN ŞAİRLERDEN 'EVDE KAL' ÇAĞRISI
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