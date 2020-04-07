MERSİN ŞAİRLERDEN 'EVDE KAL' ÇAĞRISI
MERSİN'de bir grup şiirsever, Türkçe öğretmeni şair Ali Turan'ın kaleme aldığı, 'Evinde Kal' şiirini seslendirip vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulundu.
MERSİN'de bir grup şiirsever, Türkçe öğretmeni şair Ali Turan'ın kaleme aldığı, 'Evinde Kal' şiirini seslendirip vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulundu.
Dünyada ve Türkiye'de hızla yayılarak on binlerce insanın yaşamını yitirmesine neden olan koronavirüs nedeniyle şair Remziye Çelik, iç mimar ve çevre tasarımcısı Şebnem Belle, öğretmen Emine Yeşil, Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ali Kaplan, şair Ümran Yıldırım, öğretmen Melike Gürses Sezer, doktor Ünal Kılıç, elektrik elektronik mühendisi Oğuzhan Yıldız, mali müşavir Salih Arslan, şair Ali Turan'ın kaleme aldığı 'Evinde Kal' şiirini seslendirdi. Seslendirdikleri şiiri görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan şiirseverler, vatandaşlara 'Evde kal' çağrısında bulundu.
MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz da çağrıya başka bir videoyla destek vererek, "Sizler, bizler için değerlisiniz, önemlisiniz. Sizleri seviyoruz. Bildiğiniz gibi ülkemiz de ve dünya genelinde konora virüs salgını maalesef gün geçtikçe yayılmakta ve tehlikesini artırmaktadır. Bizler sorumlu ve bilinçli vatandaşlar olarak kişisel temizliğimize ve hijyenimize dikkat etmeliyiz. Sağlımızı ve sevdiklerimiz için sosyal mesafemizi korumalıyız. Elele, gönül gönüle, birlik ve kardeşlik içerisinde bu musibeti hem beraber atlatacağız. Sağlık çalışanlarıma, askerlerimize, polislerimize, belediye çalışanlarımıza ve devletimizin yetkililerine yardımcı olmalıyız, işlerini kolaylaştırmalıyız. Evinde kal Mersin, evinde kal Türkiye" mesajı verdi.
Şair Ali Turan'ın şiirinin dizeleri şöyle:
"Söz dinle biraz yurdum insanı
Artıyor her geçen gün tanı
Hem kendini koru hem başka canı
Evinde kal Türkiyem evinde kal
Gerek var mı çarşı pazar gezmeye
Bir şey yok gibi sahile akın etmeye
Eş dost akrabayı ziyarete gitmeye
Evinde kal Türkiyem evinde kal
Geçecek bu günler de elbet
Bitecek corona denen illet
Söylenenlere uy, biraz sabret
Evinde kal Türkiyem evinde kal
Daha fazla yayılmasın bu hastalık
Her şeyin başı değil mi önce sağlık
Yapman gereken bir süre fedakarlık
Evinde kal Türkiyem evinde kal
Al eline kitabını işte sana fırsat
Oku, olmadı yaz güne değer kat
Söylenenlere uy ki sürsün hayat
Evinde kal Türkiyem evinde kal
İş çok ciddi, açılsın artık göz
Yetmedi mi daha bunca söz
İstiyorsak ki yürekler olmasın köz
Evinde kal Türkiyem evinde kal
Gelin bir süre uzaktan sevelim
Telefondan hal hatır edelim
Sağlıklı yarınlar için bir kez daha diyelim.
Evinde kal Türkiyem evinde kal
Güzel yarınlara, güçlü çıkmak için
Bu illetin şerrini beraber yıkmak için
Zafer şerbetini hep birlikte tatmak için
Evinde kal Türkiyem evinde kal
Biz bir söz verdik evdeyiz
Bu şekilde çok güvendeyiz
Kendimizin değil ülkenin derdindeyiz
Evinde kal Türkiyem evinde kal
Daha fazla yayılmasın diye bu illet
Dört başı mamur olsun diye devlet
Söylenenlere kulak ver ey yüce millet
Evinde kal Türkiyem evinde kal"
Kaynak: DHA