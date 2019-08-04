MERSİN SAHİLLERİNDE YAZ HAREKETLİLİĞİ

MERSİN'e gelen yerli ve yabancı turistler bir taraftan yüzerek serinlerken diğer taraftan plaj partilerinde eğleniyor.

Özellikle yerli turistler tarafından Doğu Akdeniz'in en fazla tercih edilen tatil noktası Mersin'de yine yaz hareketliliği yaşanıyor. Sıcaktan bunalan bölge halkı, Erdemli ve Silifke ilçelerine bağlı Kızkalesi, Susanoğlu, Ayaş, Yemişkumu gibi kumsallarda denize girerek serinlemenin keyfini çıkarıyor. Plajlardaki partilere de katılan tatilciler, çalınan müzik eşliğinde çılgınca eğleniyor. Zaman zaman köpük partilerinin de düzenlendiği kumsallarda renkli görüntüler yaşanıyor.

Bölgedeki turist hareketliliğinin Kurban Bayramı tatili ile birlikte daha da artması bekleniyor.

Kaynak: DHA