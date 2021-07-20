Mersin sahillerinde bayram yoğunluğu
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Mersin sahillerinde bayram yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı / Murat Şengi - Haberler | Güncel

Mersin sahillerinde bayram yoğunluğu Kurban Bayramı tatilinde çok sayıda yerli turistin Doğu Akdeniz'i tercih etmesiyle Mersin'in Silifke ilçesindeki sahiller doldu.

Mersin sahillerinde bayram yoğunluğu

MERSİN - Kurban Bayramı tatilinde çok sayıda yerli turistin Doğu Akdeniz'i tercih etmesiyle Mersin'in Silifke ilçesindeki sahiller doldu.

Kurban Bayramı nedeniyle turistik Atakent ve Taşucu Mahallesi sahiline akın eden her yaştan insanların bazıları denize girip serinlemenin ve çeşitli oyun oynamanın zevkini yaşarken, bazıları da şemsiyeler altına veya kumlara uzanıp dinlenmeyi tercih etti. Çocuklar ise denizde hem serinlemenin hem de oyun oynamanın mutluluğunu doyasıya yaşadı. Atakent ve Taşucu Sahili'ne de vatandaşlar akın etti.

Korona virüs salgınından en çok turizm sektörünün etkilendiğini belirten Silifke Turizm Derneği Başkanı Ali Küçük, "Bayramın gelmesi yasakların kalkması ve aşılamalardan dolayı tatil ilçemizde başlamıştır. Pandemiden dolayı en büyük zararı turizmciler görmüştür. Yasakların kalkması ile doluluk oranı yaşadığımızdan dolayı esnaflarımıza bu bayram can suyu olmuştur. Yüzde yüz doluluk oranı yaşıyoruz. İnşallah bu son yasak olur. Bizde vatandaşlarımıza aşı olun diyoruz. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyun diyoruz" dedi.

Küçük, "Türkiye'deki en uygun yerlerden biri Silifke. Sosyal Mesafeyi koruyarak tatil yapılabilecek en önemli ve tek yerin Silifke olduğuna inanıyoruz. Kesintisiz bir şekilde 36 kilometrelik bir kumsala sahibiz. Bu kumsalda dileğimiz kadar sosyal mesafeyi ayarlayarak misafirleri ağırlayabilir, kum plajlarda denize girebilirler. Aynı zamanda küçük butik oteller, pansiyonlar, yazlık villalar bunlar da yine sosyal mesafeyi koruyarak konaklama olanaklarıdır. Yayla, orman, kamp olarak da butik tatil yapılabilir. Her hangi bir tehlike olmadan kafaları rahat bir şekilde misafirlerimiz tatillerini yapabilirler. Yeni dönem turizm anlayışında 1,5 metre kişiler arasında sosyal mesafe olması gerekiyor. Ama bizim o kadar büyük plajlarımız var ki bunu 1,5 metre değil, 2 metre, 3 metre, 5 metre mesafeyi uygulayarak bu plajlardan faydalanabilirsiniz. Tatilcilerimizi Silifke'ye davet ediyorum" diye konuştu.

Mersin sahillerinde bayram yoğunluğu
Mersin sahillerinde bayram yoğunluğu
Mersin sahillerinde bayram yoğunluğu
Mersin sahillerinde bayram yoğunluğu
Mersin sahillerinde bayram yoğunluğu
Mersin sahillerinde bayram yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Şengi

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